Spannend: Bis zu 40 Euro Rabatt auf Amazon Fire Tablets

Amazon hat eine ziemlich spannende Rabatt-Aktion für ihre Fire Tablets und Kindle E-Book Reader gestartet. Fast alle Geräte sind im Preis reduziert, so kann man laut Amazon bis zu 40 Euro Rabatt bekommen. Besonders spannend ist hier das Amazon Fire HD 8, das anstatt 109,99 Euro aktuell nur 89,99 Euro kostet (Link zum Angebot). Wer Prime-Mitglied ist, bekommt an der Kasse nochmal 20 Euro abgezogen, zahlt am Ende also nur 69,99 Euro!

Das Amazon Fire HD 8 hatte mir in meinem Test ziemlich gut gefallen, denn es bietet für recht wenig Geld eine sehr gute Leistung und hat gleichzeitig eine lange Akkulaufzeit. In den Benchmarks liegt das Fire HD 8 nur knapp unter den Tablets mit einem Atom x5, die in der Regel um die 200 Euro kosten, also deutlich teurer sind. In meinem Akkutest kam ich eine Laufzeit von stolzen 15 Stunden. Wer hauptsächlich Spiele spielt, muss natürlich mit einer deutlich kürzeren Laufzeit leben.

Es gibt nur einen Nachteil bei den Fire Tablets: Zwar läuft auf den Geräten Android, doch ist es Amazons Android. Die Angebote des Onlineriesen sind fest in das System integriert. Für Prime-Kunden ist das spannend, immerhin hat man schnellen Zugriff auf die E-Books, Instant Video und den anderen Angeboten von Amazon. Alle anderen fahren möglicherweise mit einem „normalen“ Android-Tablet besser.

Wer noch weniger Geld für ein Android-Tablet ausgeben möchte, kann zum 7 Zoll Amazon Fire greifen. Auf dieses gibt es 15 Euro Rabatt, wodurch es nur 44,99 Euro kostet (Link zum Angebot). Günstiger ist momentan auch der günstigste E-Book Reader von Amazon, der normale Kindle. Auf diesen gibt es 10 Euro Preisnachlass (Link zum Angebot).

Auf das Top-Modell, der Kindle Voyage, gibt es einen Rabatt von 30 Euro. Dadurch fällt der Preis auf 159,99 Euro (Link zum Angebot). Der etwas ältere Kindle Paperwhite ist 20 Euro günstiger und kostet aktuell 99,99 Euro (Link zum Angebot).