Anzeige



Samsung arbeitet scheinbar an einem Update auf Android 7.0 Nougat für das Samsung Galaxy Tab A 10.1. Nachdem die Koreaner bereits damit begonnen haben ein solches Update für das Galaxy Tab S2 auszurollen, hat die Wi-Fi Alliance nun ein Galaxy Tab A 10.1 mit Nougat zertifiziert.

Es wird sicherlich noch etwas dauern, bis Nougat als OTA-Update für das Tablet erscheint, aber nun wissen wir wenigstens, dass Samsung daran arbeitet. Neben der normalen Version wurde auch das Modell mit dem S-Pen Stift mit Android 7.0 zertifiziert. Bis auf das neue Galaxy Tab S3 ist dieses das einzige aktuelle Tablet mit einem S-Pen – und ist deutlich preiswerter.

Im Vergleich zu vielen anderen Tablet-Herstellern verhält Samsung sich was Updates betrifft vergleichsweise vorbildlich. Zwar müssen wir immer recht lange warten, aber wenigstens gibt es regelmäßige Updates. So hat im letzten Jahr auch das Galaxy Tab A 9.7 ein Update auf Marshmallow erhalten. Nicht nur HighEnd-Tablets werden von Samsung also mit neuen Versionen versorgt, sondern auch die günstigeren Modelle.

Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 hatte mir in meinem Test sehr gut gefallen, es bietet in meinen Augen noch immer ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Das liegt hauptsächlich an der soliden Verarbeitung, dem guten FullHD-Display, einer langen Akkulaufzeit und einer für den Preis guten Performance. Dazu kommt, dass Updates mindestens ein Jahr lang sehr wahrscheinlich sind, wie wir jetzt anhand der Wi-Fi Zertifizierung sehen.

Fraglich ist, ob auch das ebenfalls im letzten Jahr erschienene Samsung Galaxy Tab A 7.0 ein Update auf Nougat bekommen wird. Dieses kostet nur knapp über 100 Euro, oft werden solche preiswerten Tablets nicht sehr oft mit neuen Versionen versorgt. In Asien ist das Galaxy Tab A 7.0 jedoch ziemlich beliebt, weshalb Samsung möglicherweise auch in dieses ein paar Ressourcen steckt.

Via: TabletMonkeys