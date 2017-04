Deals des Tages: Oster-Angebote-Woche und mehr!

Anzeige





Wir suchen für euch täglich die interessantesten Tablet Deals des Internets heraus – das hier sind die aktuell spannendsten:

Oster-Angebote-Woche bei Amazon

Bei Amazon findet bis zum 10. April die Oster-Angebote-Woche statt im Rahmen derer es täglich unzählige Deals in den Blitzangeboten gibt. Dazu gehören Tablets, Smartphones und andere Gadgets, aber auch viele andere Produkte. Eine Übersicht findet ihr hier.

Acer Iconia One 10 und One 8 für ab 119 Euro

Die Acer Iconia One Reihe gehört zu den günstigsten Android-Tablets von Acer – aktuell sind diese bei Amazon im Preis reduziert. Zur Ausstattung gehören jeweils ein HD-Display, ein QuadCore-Prozessor und 16GB interner Speicher. Das Acer Iconia One 10 kostet aktuell nur 119 Euro und auch das Iconia One 8 ist aktuell so günstig . Die LTE-Version des Iconia One 10 kostet nur 169 Euro (Link zum Angebot).

Lenovo Tab3 10 Business mit LTE für nur 229 Euro

Das Lenovo Tab3 10 Business ist ein recht gut ausgestattetes Android-Tablet mit einem 10 Zoll Display, MediaTek QuadCore-Prozessor, 2GB RAM und 16GB Speicher. Spannend ist, dass LTE direkt integriert ist. Bei Notebooksbilliger kostet dieses Modell diese Woche nur 229 Euro (Link zum Angebot).

Amazon Fire Tablet für nur 44,99 Euro

Das Amazon Fire gehört zu den günstigsten Tablets da draußen, bietet in meinen Augen aber trotzdem ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Vor allem für Prime-Kunden. Das 7 Zoll große Android-Tablet kostet aktuell nur 44,99 Euro (Link zum Angebot).