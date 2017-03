Anzeige



Eines der großen Highlights des diesjährigen Mobile World Congress war das Samsung Galaxy Tab S3. Die Koreaner haben endlich wieder ein HighEnd-Tablet herausgebracht, das mit einigen netten Features und einem S-Pen Stift erscheint. Nun kann man das Galaxy Tab S3 bei diversen Händlern vorbestellen – der Preis fällt mit ab 679 Euro jedoch ziemlich hoch aus (Link zum Angebot).

Samsung hat dem Tablet einige Features und Funktionen spendiert, die einen etwas höheren Preis durchaus rechtfertigen. Ausgezeichnet finde ich beispielsweise das 9,7 Zoll große Super AMOLED-Display. Meinem ersten Eindruck nach ist es das beste Display, das wir bisher in einem Tablet gesehen haben.

Lobenswert ist auch, dass der S-Pen Stylus inklusive ist, also nicht separat gekauft werden muss. Der neue Stift ist deutlich dicker als die der Galaxy Note Serie, wodurch man damit deutlich angenehmer auch für längere Zeit arbeiten kann.

Im Vergleich zum Galaxy Tab S2 hat sich auch die interne Hardware deutlich verbessert. So bekommen wir nun einen Qualcomm Snapdragon 820, 4GB Arbeitsspeicher und einen 32GB großen internen Speicher. Außerdem wird es zu den ersten Tablets gehören, die direkt mit Android 7.0 Nougat ausgeliefert werden.

Samsung hat mit dem Galaxy Tab S3 meinem ersten Eindruck von der Messe nach ein solides HighEnd-Tablet kreiert, das ich sicherlich testen werde. Ich werde wohl zu denen gehören, die 679 Euro auf den Tisch legen werden. Allen anderen würde ich das aber nicht unbedingt raten.

Ich halte den Preis mit 679 Euro für deutlich zu hoch. Ja, das Display ist super und der S-Pen ist inklusive, aber trotzdem ist meiner Meinung nach zu teuer. Das ASUS ZenPad 3S 10 bietet beispielsweise sehr ähnliche Hardware, hat ein Metallgehäuse und ebenfalls eine Stylus-Option. Mit 375 Euro ist es aber deutlich preiswerter (Link zum Angebot).

Mir hatte das ZenPad 3S 10 in meinem Test sehr gut gefallen. Vermutlich ist das Galaxy Tab S3 etwas besser, mit einem besseren Display und die Stift-Features geben etwas mehr her. Doch rechtfertigt das einen Aufpreis von aktuell 300 Euro? In meinen Augen nicht.

Höchstwahrscheinlich wird der Preis des Galaxy Tab S3 recht schnell fallen, das ist gerade bei den Tablets von Samsung fast immer so. Was haltet ihr von dem Tablet? Wie viel Geld würdet ihr dafür ausgeben?