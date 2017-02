Anzeige



Nun ist es offiziell. Samsung wird am 26. Februar im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona ein neues Flaggschiff-Tablet vorstellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um das Samsung Galaxy Tab S3 handelt – oder wird Samsung einen neuen Namen einführen? Auf der Einladung an die Presse ist auf jeden Fall deutlich ein Tablet zu erkennen. Das Event wird am 26. Februar um 19 Uhr live übertragen.

Der Zeichnung aus der Einladung können wir nur entnehmen, dass es einen Home-Button gibt. In diesen ist wie bei den Vorgängern sicherlich ein Fingerabdruckleser integriert. Weitere Spezifikationen kennen wir nur aus Leaks und Gerüchten.

Soweit wir bisher wissen, wird es ein 9,7 Zoll und ein 8 Zoll großes Modell geben, die jeweils eine Auflösung von 2048 x 1536 Pixel haben. Das ist die gleiche Auflösung wie beim Galaxy Tab S2 und Samsung setzt sicherlich wieder auf ein Super AMOLED-Panel. Wie bisher soll das Tablet mit 5,6mm sehr dünn sein. Ob Samsung auf ein Metallgehäuse setzt? Das wissen wir leider noch nicht. Die S2 Reihe hatte nur einen Metallrahmen.

Entgegen frühere Gerüchte soll im Inneren ein Qualcomm Snapdragon 820 SoC stecken. Dazu soll es 4GB Arbeitsspeicher geben. Damit wären die Spezifikationen deutlich besser als beim S2, das bereits mit älterer Hardware erschienen ist. Auch der Snapdragon 820 ist allerdings nicht der neuste Prozessor.

Möglich ist, dass Samsung mit dem Galaxy Tab S3 nicht nur die interne Hardware verbessert, sondern dem Tablet noch weitere Features präsentiert. In letzter Zeit hat es kaum richtig große Events nur für Tablets gegeben – doch genau das scheint am 26. Februar der Fall zu sein. Ob wir einen S Pen Stylus bekommen? Vielleicht, spannend ist der Stift auf jeden Fall.

Ich bin Ende Februar in Barcelona um vom Mobile World Congress zu berichten. Sobald das Galaxy Tab S3 vorgestellt wird, wird es also ein Hands On Video geben.