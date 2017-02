Anzeige



Bereits im Vorfeld des Mobile World Congress wurden alle Spezifikationen des Lenovo MIIX 320 öffentlich und jetzt hat Lenovo das kleine Windows-Tablet endlich offiziell angekündigt. Wie erwartet ändert sich im Vergleich zum MIIX 310 des letzten Jahres nicht viel – verändert haben sie aber das Design und die Verarbeitung. Dieses hat sich positiv verändert, mir gefällt die Neuauflage deutlich besser.

Das Gehäuse des MIIX 320 besteht weiterhin aus Kunststoff, doch fühlt es sich nicht mehr so billig an wie der Vorgänger. Es gibt keinen unschönen Rand mehr, stattdessen besteht es aus einem Stück glatten, weißen Plastik. Unter dem Display sitzt nun eine Lautsprecherleiste und neben dem Anschluss für das Tastatur Dock ist ein MicroSD-Kartenslot untergebracht.

An den Seiten des Tablets befinden sich ein USB Typ C Anschluss, ein Audioport, die Lautstärkeregler und der Einschaltknopf. Vorne und hinten sind jeweils zwei Kameras angebracht. Die Oberfläche des Tastatur Docks, das standardmäßig dabei ist, besteht aus Aluminium. Auf der Tastatur kann man ziemlich gut schreiben und schön ist, dass das Touchpad vergleichsweise groß ist. Über das Tastatur Dock bekommen wir zwei große USB 2.0 Anschlüsse.

Lenovo MIIX 320 Spezifikationen

Nicht geändert haben sich die Spezifikationen. Im Lenovo MIIX 320 steckt weiterhin ein Intel Atom x5-Z8350 QuadCore-Prozessor. Das ist zwar der neuste Atom-Chip, doch da Intel diese Reihe eingestellt hat, ist dieser dennoch gut ein Jahr alt. Performanceunterschiede wird es im Vergleich zum MIIX 310 nicht geben – wie damals gibt es optional 2GB oder 4GB RAM und 64GB oder 128GB internen Speicher.

Gleich geblieben ist auch das 10,1 Zoll große IPS-Display. Dieses bietet je nach Modell eine HD-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel oder eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixel. Ich würde zu letzterem raten, denn ein einfaches HD-Display sieht auf 10 Zoll recht pixelig aus. Erst recht, wenn ihr ein Smartphone mit einer deutlich höheren Pixeldichte gewohnt seid.

Vorläufiges Fazit

An sich gefällt mir das Lenovo MIIX 320, schade ist jedoch, dass die interne Hardware nicht verbessert wurde. Wer aktuell ein Windows-Tablet für unter 250 Euro sucht, kommt an dem alten Atom momentan aber nicht vorbei. Falls ihr euch innerhalb der letzten zwei Jahre bereits ein preiswertes Windows-Tablet zugelegt habt, lohnt es sich in meinen Augen nicht zum MIIX 320 zu greifen. Alle anderen bekommen hiermit ein durchaus solides Tablet.