Toshiba Portege X20W mit 16h Akku ab Februar in Deutschland

Toshiba hat soeben in einer Pressemitteilung angekündigt, dass das Toshiba Portege X20W ab Februar in Deutschland erscheint. Zur CES hat der japanische Hersteller das Business-2-in-1 vor einigen Wochen erstmals vorgestellt. Von der Konkurrenz unterscheidet es sich durch eine leichte Bauweise und einen recht großen Akku. Dieser soll bis zu 16 Stunden halten. Dank 360 Grad Display kann man das Notebook in ein Tablet verwandeln und sogar mit einem aktiven Stylus bedienen.

Laut der Pressemitteilung erscheinen vorerst nur die HighEnd-Modelle mit einem Intel Core i7 U-Chip der Kaby Lake Generation in Deutschland. Preise startet hier bei stolzen 2015 Euro. Interessanterweise ist allerdings bereits eine Version des Portege X20W mit einem Core i5, 8GB RAM und einer 256GB SSD bei Notebooksbilliger gelistet (Link zum Angebot). Dieses Modell ist mit 1799 Euro deutlich preiswerter, erscheint möglicherweise aber erst später.

Das Gehäuse besteht aus Magnesium und das Display wird mit Gorilla Glass 4 Geschützt. Vom Design her ähnelt das mit 1,1kg recht leichte X20W aber zahlreichen Konkurrenten – Convertibles mit einem um 360 Grad nach hinten klappbaren Display sehen eben immer etwas ähnlich aus.

Neben einem Core i5 oder i7 U-Chip gibt es bis zu 16GB RAM und eine bis zu 512GB große SSD. Das 12,5 Zoll große IPS-Display hat eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel und soll entspiegelt sein. Auf dem Touchscreen kann man mit einem AES Stylus mit Wacom-Technologie handschriftliche Notizen hinterlegen oder Zeichnungen erstellen.

Portege X20W: Großer Akku und Fingerabdruckscanner

Spannend ist die Akkulaufzeit, die mit 16 Stunden vergleichsweise hoch ausfällt. Ein Grund dafür dürfte das FullHD-Display sein, das zwar in meinen Augen noch immer hochauflösend genug ist, aber keine so hohe Pixeldichte wie beispielsweise ein Surface Book bietet. Innerhalb von 30 Minuten soll man das 2-in-1 dank Step Charge-Technologie für weitere vier Stunden Laufzeit aufladen können.

Das Toshiba Portege X20W richtet sich hauptsächlich an Businesskunden und dementsprechend sind einige Sicherheitsfeatures eingebaut. So kann man das Convertible nicht nur per IR-Kamera mit Windows Hello entsperren, sondern auch über einen Fingerabdruckleser.

An Anschlüssen gibt es einen normalgroßen USB 3.0 Port, sowie ein USB Typ C Anschluss. Über letzteren kann man zwei optional erhältliche Docks anschließen, die weitere Anschlüsse hinzufügen. Besonders interessant ist hier das USB-C Travel Dock, mit dem man HDMI, VGA, USB 3.0 Ports und gar einen LAN Anschluss bekommt.