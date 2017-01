NVIDIA Shield Tablet: Update auf Android 7.0 Nougat geplant

Anzeige



Das NVIDIA Shield Tablet K1 war das erste Tablet, das vor gut einem Jahr ein Update auf Android 6.0 Marshmallow bekam. Ob NVIDIA mit Android 7.0 Nougat ebenfalls so schnell ist? Sie könnten zumindest zu den ersten Nicht-Google-Herstellern gehören, die ein entsprechendes Update für ihre Tablets verteilen. Sowohl auf Google Plus, als auch im eigenen Forum haben Mitarbeiter von NVIDIA verraten, dass das originale Shield Tablet und das Shield Tablet K1 ein Update auf Android 7.0 bekommen werden.

Es gibt zahlreiche Smartphones, die entweder direkt mit Nougat ausgeliefert werden, oder aber bereits ein Update erhalten haben. Bei den Tablets sieht es jedoch nicht so gut aus. Bis auf Googles Pixel C und dem Nexus 9, hören wir nur von Sony und Samsung, dass es Updates geben wird. Irgendwann zumindest. Direkt mit Android 7.0 ist noch kein Tablet erschienen, das dürfte sich aber gegen Ende Februar zum Mobile World Congress ändern.

Laut NVIDIAs Support Forum werden sowohl das originale Shield Tablet, als auch das neuere Shield Tablet K1 ein Update auf Android 7.0 Nougat erhalten. Es soll in „einigen Wochen“ soweit sein – also möglicherweise irgendwann im Februar. Sehr lobenswert ist, dass auch das erste Shield Tablet direkt genannt wurde. Dieses ist bereits im Sommer 2014 erschienen, damals noch mit KitKat. Es gibt kaum Konkurrenten, die so lange mit Updates versorgt werden.

Nachdem das NVIDIA Shield Tablet K1 recht lange fast überall ausverkauft war, ist es mittlerweile wieder bei vielen Händlern auf Lager. Zu den Features des unter Gamern recht begehrten Gerätes gehören ein 8 Zoll FullHD-Display und natürlich der flotte Tegra K1 QuadCore-Prozessor. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,90 Euro ist das Tablet preislich sehr gut aufgestellt. Bei Cyberport gibt es aktuell sogar einen Deal, bis Mittwoch könnt ihr 10 Euro sparen (Link zum Angebot).

Via: AndroidPolice