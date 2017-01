Lenovo Yoga Book 12: Größere Version erscheint für 399 Euro

Anzeige



Bereits kurz nach der Ankündigung des Lenovo Yoga Book haben wir durch mehrere Leaks von einer 12 Zoll großen Version des spannenden 2-in-1 Tablets gehört. Offiziell hat Lenovo das Yoga Book 12 noch nicht vorgestellt, doch ist es bereits in den USA und auch in Deutschland in den ersten Shops aufgetaucht. Hierzulande wird es 399 Euro kosten (Link zum Angebot). Damit ist es deutlich günstiger als das kleinere Yoga Book, beherbergt aber auch schwächere Hardware.

Am grundlegenden Design ähnelt sich zwischen dem 10,1 Zoll Yoga Book und dem 12 Zoll Yoga Book nichts – letzteres ist nur deutlich größer. Das Gerät besteht aus einem 12,2 Zoll großen Touchscreen, der um 360 Grad nach hinten geklappt werden kann. Die Unterseite, die bei einem Notebook normalerweise die Tastatur ist, besteht aus einer Art Grafiktablet. Darauf kann man mit einem Stylus schreiben, oder aber eine „Halo-Tastatur“ aktivieren – eine Touch-basierte Tastatur.

Yoga Book 12 mit schwächerer Hardware

Trotz des größeren Displays ist das größere Modell mit der Bezeichnung Lenovo Yoga Book A12 YB-Q501F deutlich günstiger. Das liegt an der schwächeren Hardware. Zwar sitzt im Inneren der gleiche Intel Atom x5-Z8550 QuadCore-Prozessor, doch gibt es anstatt 4GB RAM nur einen 2GB großen Arbeitsspeicher. Auch der interne Speicher umfasst nur noch 32GB. Schade ist auch, dass das 12,2 Zoll große IPS-Display mit 1280 x 800 Pixel eine deutlich niedrigere Auflösung bietet.

Das neue Yoga Book bietet weiterhin mit bis zu 15 Stunden eine sehr lange Akkulaufzeit, es werden WLAN und Bluetooth 4.1 unterstützt, aber auch GPS. Mit 1060 Gramm ist es etwas schwerer als das kleinere Modell, ist mit 10,9 Millimeter für ein 12 Zoll großes „Notebook“ aber vergleichsweise dünn.

Bisher ist das Lenovo Yoga Book 12 nur mit Android 6.0 Marshmallow als Betriebssystem aufgetaucht. Die kleinere Version bietet Lenovo auch mit Windows 10 an. Ob es noch weitere Ausführungen geben wird? Bereits im Dezember haben wir erfahren, dass ein Modell mit Chrome OS geplant ist.

Wie gesagt, das Yoga Book 12 wurde noch nicht offiziell vorgestellt. Doch da es bereits in vielen Shops gelistet ist, dürfte die Ankündigung in nicht allzu ferner Zukunft legen. Spätestens zum Mobile World Congress wird es sicherlich soweit sein. Die Elektronikmesse startet Ende Februar in Barcelona.

Via: TabletMonkeys