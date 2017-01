Anzeige



Lenovo hat eine ganze Reihe an neuer Notebooks und Convertibles vorgestellt, die sich hauptsächlich an den Bildungsmarkt richten. Dazu gehören das Lenovo ThinkPad 11e Yoga, das sowohl mit Windows 10, als auch mit Chrome OS als Chromebook angeboten wird. Wie alle Geräte der Yoga-Reihe kann man die Displays um 360 Grad drehen, um sie in ein Tablet zu verwandeln. Ein solches 2-in-1 sind auch das neue Lenovo N23 Yoga Chromebook und Lenovo N24 mit Windows und Stylus.

Die Neuankündigungen wurde im Rahmen der Future of Education Technology Konferenz (FETC) und British Educational Training and Technology Show (BETT) vorgestellt. Ähnliche, dort ebenfalls präsentierte Konkurrenten sind das Acer Chromebook Spin 11 und Acer TravelMate Spin B1.

Lenovo ThinkPad 11e Yoga

Im Februar soll das Lenovo ThinkPad 11e Yoga mit Windows 10 für ab 599 US Dollar erscheinen. Die Version mit Chrome OS heißt ThinkPad 11e Yoga Chromebook und ist mit ab 449 US Dollar etwas günstiger, ist aber erst ab Mai zu haben.

Beide Yoga-Modelle besitzen ein um 360 Grad drehbares Display. Dadurch verwandelt man die Notebooks in ein Tablet. Mit dem ThinkPad 11e (ohne Yoga) bietet Lenovo aber auch einfache Notebook-Modelle an, die mit 519 US Dollar für die Windows-Version und 369 US Dollar für das Chromebook etwas günstiger sind.

Genaue Spezifikationen sind aktuell noch nicht bekannt, dem Namen nach dürften die Displays aber 11,6 Zoll groß sein. Die Akkulaufzeiten sollen bei bis zu 10 Stunden liegen und laut der Pressemitteilung von Lenovo ist die ThinkPad 11e Reihe sehr robust gebaut. Damit sie einen hektischen Schultag überstehen, wurden die Geräte zwölf Tests nach Militär-Standard durchzogen.

Lenovo N23 Yoga Chromebook

Eine weitere Neuheit ist das Lenovo N23 Yoga Chromebook, das es nicht mit Windows-Option gibt und in dem ein ARM-Prozessor steckt. Auch dieses wird optional als einfaches Notebook ohne Yoga-Zusatz und ohne 360 Grad Display angeboten. Das Yoga-Modell ist mit Chrome OS jetzt aber besonders spannend, da nun für Touchscreen optimierte Apps aus dem Google Play Store unterstützt werden.

Mit 199 US Dollar für das einfache Modell und 279 US Dollar für das Convertible ist die N23 Serie deutlich preiswerter als das ThinkPad 11e. Auch das N23 Yoga Chromebook richtet sich hauptsächlich an Schüler und Studenten, ist deswegen robust gebaut und erscheint mit einer wasserabweisenden Tastatur. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 10 Stunden liegen.

Weitere Spezifikationen sind aktuell noch nicht bekannt. Das Lenovo N23 Chromebook soll aber schon im Februar erscheinen, die Yoga-Version folgt im April.

Lenovo N24 mit Stift

Spannend könnte auch das Lenovo N24 sein, das zusammen mit den anderen Geräten „Vor-Angekündigt“ wurde. Hierbei handelt es sich offenbar um die Windows-Version der N23 Chromebooks. Zu den Highlights gehören ein 11,6 Zoll IPS-Display, das ebenfalls um 360 Grad nach hinten geklappt werden kann. Spannend ist, dass Lenovo hier einen aktiven Stylus anbietet. Das Convertible mit Stift soll gegen Sommer erscheinen, Preise kennen wir noch nicht.

Sobald genauere Spezifikationen bekannt werden, gibt es hier ein Update. Das wird sicherlich innerhalb der nächsten paar Tage soweit sein, denn alle Neuankündigungen werden scheinbar auf den FETC und BETT Bildungsmessen ausgestellt.