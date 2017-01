Lenovo MIIX 720 ab sofort in Deutschland vorbestellbar

Anzeige



Das im Rahmen der CES präsentierte Lenovo MIIX 720 ist die aktuell wohl spannendste Alternative zum Microsoft Surface Pro 4. Es bietet nämlich nicht nur ein ähnliches, sehr schickes Design, sondern auch sehr hochwertige Hardware inklusive Intels neuste Kaby Lake Prozessoren. Ab sofort kann das Lenovo MIIX 720 bei diversen Händlern in Deutschland vorbestellt werden.

Für die aktuell günstigste Ausführung werden 1179 Euro fällig. Dafür bekommen wir den neuen Intel Core i5-7200U Chipset, 8GB Arbeitsspeicher und eine 256GB große SSD. Sowohl die Tastatur, als auch der Stylus sind scheinbar inklusive. Laut Saturn ist das Tablet in acht Wochen lieferbar (Link zum Angebot).

Wer etwas mehr Geld ausgeben mag, kann es auch mit einem Intel Core i7-7500U Prozessor bekommen. Dieses Modell ist bei Amazon für aktuell 1399 Euro vorbestellbar (Link zum Angebot). Weitere Ausführungen mit bis zu 16GB RAM und einer bis zu 1TB großen SSD soll es zukünftig ebenfalls geben. Ein günstigeres Modell mit einem Core i3 könnte später auch erscheinen.

Zu den Highlights des Lenovo MIIX 720 gehören ein komplett aus Aluminium gefertigtes Gehäuse, das mit 8,9 Millimeter recht dünn ist. Auf der Rückseite sitzt ein ebenfalls aus Metall gefertigter Kickstand. Wie bei Microsofts Surface-Serie kann man eine Tastatur Hülle an das Tablet andocken. Diese kann leicht angewinkelt werden und bietet eine Hintergrundbeleuchtung.

Das 12 Zoll große Display hat eine sehr hohe QHD-Auflösung mit 2880 x 1920 Pixel und wird durch Gorilla Glass 4 geschützt. Auf dem Touchscreen kann man auch mit einem aktiven Stift schreiben, der Lenovo Active Pen heißt und laut den Beschreibungen bei Amazon bei beiden bisher vorbestellbaren Modellen im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Features sind eine Frontkamera mit Windows Hello Unterstützung, WLAN, Bluetooth 4.1 und eine Reihe an Anschlüssen. Dazu gehören ein USB 3.1 Typ C Anschluss mit ThunderBolt 3, einen großen USB 3.0 Port und einen MicroSD-Kartenslot.

Mit einem Preis von aktuell ab 1179 Euro ist das Lenovo MIIX 720 natürlich kein Schnäppchen, doch bietet es einige spannende Premium-Features, die es mit dem Surface Pro 4 konkurrieren lassen. Weitere 2-in-1 mit Intels neuen Kaby Lake Chips werden demnächst auch von anderen Herstellern erscheinen – auch das Surface Pro 5 müsste so langsam in den Startlöchern stehen.