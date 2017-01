Anzeige



Bereits zur IFA hat Acer mit der Spin-Serie eine Reihe an Convertible Notebooks diverser Preisklassen vorgestellt, die sich hauptsächlich an normale Konsumenten richten. Nun hat der taiwanesische Hersteller auf einem Event in London das Acer TravelMate Spin B1 angekündigt. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein 2-in-1, das sich durch ein robustes Gehäuse und einen Stylus aber hauptsächlich an Schüler und Studenten richtet. Auch der Preis dürfte dementsprechend niedrig sein.

Das Acer TravelMate Spin B1 ist ein 11,6 Zoll großes Notebook, das ein um 360 Grad drehbares Display besitzt. So kann man das Notebook in ein Tablet verwandeln, oder es aber im Zelt-Modus aufstellen. Das Design sieht nicht besonders schick aus, doch dafür soll das Gehäuse stoßfest sein, das Display ist verstärkt und die Tastatur soll gegen bis zu 330 Milliliter Flüssigkeit geschützt sein. Über die Tastatur gekippte Flüssigkeiten sollen an den wichtigen internen Komponenten vorbei gelenkt werden.

Acer TravelMate Spin B1 Hardware

Einen Preis hat Acer noch nicht verraten, doch aufgrund einer eher niedrigen Ausstattung dürfte dieser recht niedrig ausfallen. So hat das 11,6 Zoll große Display je nach Modell eine HD- oder FullHD-Auflösung und darunter sitzt ein nicht näher spezifizierter Intel Pentium Prozessor. Die Akkulaufzeit soll mit bis zu 13 Stunden sehr ordentlich sein.

Zu den weiteren Features gehören ein Stylus mit Windows Ink Unterstützung und speziell für Studenten vorinstallierte Software. Neben WLAN 802.11ac wird Bluetooth 4.0 unterstützt und es gibt zwei USB 3.0 Anschlüsse, einen USB 2.0 Port und einen HDMI-Ausgang. An einen SD-Kartenleser hat Acer ebenfalls gedacht.

Beim Betriebssystem wird auf Windows 10 Pro gesetzt – als Chromebook mit Googles Chrome OS wäre das Convertible aber auch spannend gewesen.

Das Acer TravelMate Spin B1 soll im zweiten Quartal erscheinen und richtet sich hauptsächlich an Business-Kunden, Schüler und Studenten. Genaue Preise und weitere Details zur Ausstattung sollen später bekannt gegeben werden. Wie gesagt, aufgrund des Pentium Prozessors gehe ich von einem eher günstigen Preis aus.