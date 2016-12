Anzeige



Der chinesische Hersteller Teclast bringt demnächst ein weiteres Tablet mit Kickstand und Tastatur Cover auf den Markt, dessen Design Microsofts Surface-Serie ähnelt. Diesmal wird jedoch nicht auf einen Intel Atom Chip gesetzt, sondern auf einen etwas leistungsstärkeren Intel Celeron N3450, den wir bereits aus einigen preiswerten Notebooks kennen. Damit dürfte das Teclast X3 Plus günstiger als Tablets mit einem Core m3 werden, aber stärker und performanter als die zahlreichen Atom-Tablets.

Mit 11,6 Zoll ist das Display etwas größer als bei einem klassischen 10 Zoll Tablet und hat eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel. Auf der Rückseite ist ein Kickstand angebracht, mit dem man es aufstellen kann. Per Tastatur Cover kann man das Teclast X3 Plus in ein kleines Notebook verwandeln. Wie bei Microsoft gibt es scheinbar eine magnetische Leiste zum Anwinkeln der Tastatur.

Im Inneren läuft ein Intel Celeron N3450 QuadCore-Prozessor, dessen vier Kerne im Turbo-Boost auf bis zu 2,2GHz hochtakten können. Unterstützt wird die CPU durch einen Intel HD 500 Grafikchip. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 6GB großer Arbeitsspeicher und ein Flash-Speicher mit einer Kapazität von 64GB.

Es gibt zwei Kameras, die mit 2 und 5 Megapixel auflösen. Wer möchte kann den Speicher mit einer MicroSD-Karte erweitern – in das Tablet passen bis zu 128GB große Speicherkarten. An den Seiten befinden sich sowohl ein USB 3.0 Anschluss, als auch ein MicroHDMI-Ausgang. Neben WLAN b/g/n wird auch Bluetooth 4.0 unterstützt. Der Akku ist mit einer Kapazität von 8000mAh recht großzügig bemessen – das dürfte auch mit ein Grund sein, weshalb es mit 909 Gramm relativ schwer ist.

Das Teclast X3 Plus ist noch nirgends auf Lager, jedoch kann man sich bei dem Shop GearBest benachrichtigen lassen, sobald es soweit ist (Link zum Angebot). Direkt in Deutschland wird das 2-in-1 vermutlich nicht erscheinen – man wird es über die üblichen Quellen aus China importieren müssen. Auf umfassenden Support und Garantien wie in Deutschland kann man sich dabei nicht immer verlassen. Dafür sind die Geräte in der Regel deutlich preiswerter als Vergleichbares, das direkt bei uns angeboten wird. Ich vermute, dass das Teclast X3 Plus um die 300 Euro kosten wird.

Via: TabletMonkeys