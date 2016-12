Anzeige



Von den großen, bekannten Herstellern gibt es bisher noch keine Tablets mit einem Intel Apollo Lake Chipset, doch kleinere Firmen aus China bringen so langsam welche auf den Markt. Nachdem kürzlich schon das Teclast X3 Plus im „Surface-Design“ aufgetaucht ist, gibt es nun erste Informationen zum Onda Xiaoma 11. Auch in diesem steckt ein Intel Celeron N3450 QuadCore-Prozessor, der eine etwas bessere Leistung als typische Atom-Tablets bieten dürfte.

Tablets von Teclast oder Onda erscheinen in der Regel nicht direkt in Deutschland. Wer sie haben möchte, kann die Geräte stattdessen von Shops bestellen, die Tablets und andere Gadgets aus China nach Deutschland und in andere Länder exportieren. Dazu gehört auch GearBest, bei denen die Produktseite zum Onda Xiaoma 11 nun aufgetaucht ist (Link zum Angebot). Bedenken muss man immer, dass Garantie und Support möglicherweise nicht so gehandhabt werden, wie wir es in Deutschland gewohnt sind.

Bei dem Onda Xiaoma 11 handelt es sich um ein 11,6 Zoll großes Windows-Tablet, das eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel bietet. Darunter sitzt der erwähnte Intel Celeron N3450 QuadCore-Chip, dessen vier Kerne mit 1,1GHz bis 2.2GHz takten. Dazu gibt es 4GB RAM und einen 64GB großen internen Flash-Speicher. Zum Vergleich: Das Teclast X3 Plus hat einen 6GB großen Arbeitsspeicher.

Neben Bluetooth 4.0 wird auch WLAN 802.11 a/b/g/n/ac unterstützt. Die beiden Kameras lösen jeweils mit 2 Megapixel auf. Es gibt einen MicroUSB-Anschluss, einen MicroHDMI-Ausgang und einen MicroSD-Kartenslot. In diesen passen bis zu 256GB große Karten. Der Akku hat eine Kapazität von 7500mAh und soll für einer Laufzeit von 7 Stunden bei durchgehender Videowiedergabe reichen.

Wer möchte kann für das Xiaoma 11 ein Tastatur Dock dazu bekommen, diese muss man aber scheinbar extra kaufen. Sowohl für das Tablet selbst, als auch für die Tastatur stehen noch keine Preise fest.

Ich habe bereits einige „China-Tablets“ ausprobiert, die GearBest mir zum Testen zugeschickt hat. Oft bieten diese sehr viel Hardware zu einem vergleichsweise sehr günstigen Preis. Abstriche muss man manchmal bei der Verarbeitung machen – mal sind USB-Ports nicht perfekt verarbeitet oder zwischen Touchscreen und Displaypanel sind wenige Millimeter Abstand. Das ist dann der Preis für so günstige Tablets.