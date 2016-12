Anzeige



Bis auf die beiden Tablets mit Windows RT war die Surface-Serie für Microsoft ein großer Erfolg – vor allem seit dem Surface Pro 3. Der Erfolg hält scheinbar weiterhin an und nimmt sogar zu. Im offiziellen Windows-Blog hat Microsoft nun über den Erfolg ihrer Tablets, 2-in-1 Notebooks und ihres neuen All-in-One PC berichtet. Besonders spannend: Es wechseln scheinbar immer mehr Nutzer von einem MacBook Pro zu einem Surface Pro 4 oder Surface Book.

Wie üblich verzichtet Microsoft darauf genaue Zahlen zu nennen, das ist schade. Doch laut ihren eigenen Angaben war der November der bisher beste Monat fürs Surface. Es seien auch mehr Leute als jemals zuvor von einem Mac zu einem Surface gewechselt – dank ihres Eintauschprogramms für alte MacBooks kann Microsoft das zumindest etwas messen. Das für viele enttäuschende neue MacBook Pro soll ein Grund für den Wechsel vieler seien.

Ob Apple das groß treffen wird? Vermutlich nicht. Ich verfolge viele Fotografie Blogs und Podcasts und die Surface-Geräte werden dort interessanterweise immer häufiger erwähnt und es gibt tatsächlich immer mehr Berichte von Leuten, die von einem MacBook Pro zu einem Surface Book wechseln. Ein häufiger Grund ist auch der fehlende SD-Kartenslot. Doch bei vielen ist das MacBook weiterhin äußerst beliebt.

Genaue Zahlen meldet Microsoft wie gesagt nicht, aber immerhin ein paar Highlights. So sei in den USA ein Surface-Bundle bei dem US-Elektronikhändler Best Buy innerhalb nur eines Tages ausverkauft gewesen. Gleichzeitig war der Surface Pen in Deutschland über 12 Stunden lang das am besten verkaufte PC Zubehör bei Amazon.

Tatsächlich hatte Microsoft innerhalb der letzten paar Wochen einige sehr spannende Deals, viele Surface Geräte waren teils stark reduziert. Die Deals laufen auch in Deutschland weiterhin. So gibt es teils starke Rabatte auf Bundles mit dem Surface Pro 4, Surface Book und gar auf das Surface 3 mit LTE im offiziellen Store (Link zum Angebot).

Neben den Erfolgsmeldungen berichtet Microsoft im Windows-Blog, dass das Surface Book mit Performance Base jetzt neben den USA und Kanada auch in Australien und Neuseeland verfügbar ist. In Deutschland, Österreich, Frankreich, China, Japan, Hong Kong, Großbritannien und der Schweiz soll im ersten Quartal 2017 soweit sein.