Vor gut 11 Monaten hatte Lenovo auf der CES in Las Vegas ein recht spannendes Tablet vorgestellt. Das Besondere an dem Lenovo ThinkPad X1 Tablet war, dass es mit diversen Modulen erweitert werden konnte. So konnte man die Akkulaufzeit auf bis zu 15 Stunden erhöhen, einen Beamer oder eine 3D-Kamera anstecken. Anfang Januar könnte nun ein Nachfolger erscheinen. Bei der US-Behörde FCC ist nun ein Lenovo ThinkPad X1 Tablet Gen 2 aufgetaucht.

Genaue Details kann man den Dokumenten leider nicht entnehmen. Wir wissen wir nur, dass das ThinkPad X1 Tablet Gen 2 mit der Produktnummer TP00082A mit WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 4.2 ausgestattet ist.

In der ersten Generation steckte je nach Modell ein Intel Core m5 oder m7 Prozessor, zwischen 8GB und 16GB RAM und die SSD konnte bis zu 512GB groß sein. Das 12 Zoll große IPS-Display hatte eine 2K-Auflösng mit 2160 x 1440 Pixel. Neben einer Tastatur und einem Stylus gab es auch LTE.

Die zweite Generation wird vermutlich mit sehr ähnlicher Hardware erscheinen. Anstelle der Skylake CPUs dürfte Lenovo auf die neue Kaby Lake Generation setzen.

Spannend war das ThinkPad X1 Tablet aufgrund der zusätzlich erhältlichen Add-On Modulen, die an der Unterseite befestigt wurden. Es gab ein 3D Imaging Modul mit einer Intel RealSense 3D Kamera, ein Presenter Modul mit einem Pico Projektor und ein Productivity Modul mit einem extra Akku und diversen Anschlüssen.

Ich bezweifle, dass die erste Generation sehr erfolgreich war. Nach dem Launch zur CES gab es kaum Interesse an dem Gerät. Das lag sicherlich auch an dem Einstiegspreis von stolzen 1599 Euro – für einen Core m5 und ohne die Module. Die Module sind zwar interessant, eine 3D Kamera oder ein Beamer werden jedoch nur von eine sehr kleinen Zielgruppe benötigt.

Zusätzlich zum Tablet wird es scheinbar auch ein neues ThinkPad X1 Carbon Notebook geben, hierzu wurden ebenfalls erste Details geleakt. Zur Ausstattung gehören ein 14 Zoll großes Display, das je nach Ausführung eine FullHD-Auflösung mit Touchscreen-Option oder eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel bietet. Dazu gibt es Intels neuste Core i-Prozessoren der Kaby Lake Generation, zwei Thunderbold 3/USB Typ C Anschlüsse, eine IR-Kamera-Option und eine bis zu 15,5 Stunden lange Akkulaufzeit.

Wahrscheinlich ist auch, dass Lenovo ThinkPad X1 Yoga einen Nachfolger bekommt. Dieses ist quasi eine Mischung zwischen dem Tablet und Notebook – typisch Yoga mit einem um 360 Grad drehbaren Display.