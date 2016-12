Anzeige



Der chinesische Hersteller Cube bringt mit dem Cube MIX Plus ein neues Windows-Tablet auf den Markt, das zu den ersten chinesischen Geräten mit einem Intel Chip der neusten Kaby Lake Generation gehört. In dem 10,6 Zoll großen Tablet mit Tastatur Dock und Stylus steckt der Intel Core M3-7Y30. Verglichen mit dem M3 der Skylake-Generation gibt es hier einige Verbesserungen. So kann der Prozessor auf bis zu 2,6GHz hochtakten, anstelle der 2,2GHz des Vorgängers.

Sowohl das Design, als auch die restlichen Spezifikationen ähneln dem Cube i7 Stylus und Cube i7 Book. So besitzt das MIX Plus ein 10,6 Zoll großes IPS-Display mit einer FullHD-Auflösung. Dabei soll es sich um das gleiche Panel halten, das wir vom Surface Pro 2 kennen. Dieses ist zwar schon älter, ist aber auch nach heutigen Standards noch ein sehr gutes Display.

Auf dem 10,6 Zoll großen Panel soll man mit einem Wacom Stylus schreiben können. Ich habe noch kein Tablet von Cube für längere Zeit ausprobiert, doch laut TechTablets.com soll Cube die beste Umsetzung für einen eher unbekannten chinesischen Hersteller bieten.

Zur weiteren Ausstattung gehören 4GB RAM und eine SSD mit einer Kapazität von 128GB. Es gibt zwei Kameras mit einer Auflösung von 2 und 5 Megapixel, sowie eine Reihe an Anschlüssen. Dazu gehören ein USB 3.1 Typ C Anschluss, ein Micro USB 3.0 Port und ein MicroSD-Kartenslot. Über den Typ C Anschluss soll man ein externes Display anschließen können, es darüber aber auch aufladen.

Dank eines Tastatur Docks kann man das Cube MIX Plus in ein kleines Notebook verwandeln, das dank des Core M3 leistungsstärker als all die Atom-Konkurrenten sein wird. Über das Tastatur Dock bekommt das Tablet auch zwei normalgroße USB Anschlüsse. Es ist jedoch unklar, ob es sich dabei um USB 2.0 oder USB 3.0 Ports handelt.

Preislich liegt das MIX Plus bei 360 US Dollar, also knapp unter 350 Euro. Für ein Gerät mit einem neuen Core M3 ist das ein sehr konkurrenzfähiger Preis. Direkt in Deutschland wird es sicherlich nicht erscheinen, dürfte aber über bekannte Shops zu bestellen sein, die Geräte aus China in die ganze Welt importieren.