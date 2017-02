Lenovo Tab3 7 Plus ist ein neues Tablet mit Telefon-Funktion

Anzeige



Bereits vor einigen Wochen habe ich das Lenovo Tab3 7 Essential getestet und bei einem Preis für deutlich unter 100 Euro für gut befunden. Nun arbeitet der chinesische Hersteller offenbar an einer etwas besseren Version, die Lenovo Tab3 7 Plus heißt – und bei der 3G-Version sogar eine Telefon-Funktion bietet. Damit ist es eine direkte Konkurrenz zum auf der IFA präsentierten Acer Iconia Talk S.

Lenovo hat das Tab3 7 Plus noch nicht offiziell vorgestellt, doch Roland von WinFuture konnte bereits sämtliche Spezifikationen und sogar einige Bilder auftreiben. Eine 8 Zoll große Variante soll es ebenfalls geben, diese trägt den Namen Lenovo Tab3 8 Plus und erscheint mit einem Qualcomm Snapdragon 625 SoC. Ein einfaches Lenovo Tab3 8 wurde Anfang des Jahres auf dem Mobile World Congress präsentiert.

Das Lenovo Tab3 7 Plus ist mit 3G bereits bei Saturn für 144,99 Euro vorbestellbar (Link zum Angebot). In etwa 8 Wochen soll es verfügbar sein.

Nicht nur die interne Hardware ist etwas besser als beim Essential, sondern auch das Design hat sich verändert. So erscheint mir das Tab3 7 Plus auf den Bildern als deutlich schmaler als das Tab3 7 Essential. Das ist wichtig, wenn man damit ein Smartphone ersetzen möchte. So kann man es nämlich noch gut in einer Hand ans Ohr halten. Eine Ohrmuschel gibt es ebenfalls.

Das Display ist natürlich weiterhin 7 Zoll groß, bietet nun aber eine HD-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel. Beim günstigeren Modell bekommen wir nur 1024 x 600 Pixel. Im Inneren sitzt nun außerdem ein Qualcomm Snapdragon 410 QuadCore-Prozessor, dessen vier Kerne bei 1,2GHz takten. Der neuste und schnellste Chipset ist das nicht, doch ist die Performance in der Regel ausreichend.

Mit 2GB hat sich der Arbeitsspeicher verdoppelt und es gibt scheinbar standardmäßig einen 16GB großen internen Speicher – das Essential kann man auch mit nur 8GB bekommen. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth, WLAN, GPS und ein MicroSD-Kartenslot. Die Kameras lösen mit 2 und 5 Megapixel auf. Im Vergleich zum Iconia Talk S ist das wenig, dieses hat eine 13 Megapixel Kamera. Bei einem Smartphone-Ersatz ist die Kamera durchaus wichtig, sonst achte ich bei Tablets eher weniger darauf.

Beim Betriebssystem setzt Lenovo scheinbar auf Android 6.0 Marshmallow. Natürlich wäre Android 7.0 Nougat nett gewesen, doch da auf dem Essential noch Lollipop läuft, ist Marshmallow fast schon positiv zu werten. Die Oberfläche dürfte wieder kaum angepasst sein, das ist super.

Das Lenovo Tab3 Plus bleibt trotz der besseren Hardware ein sehr günstiges Tablet. Laut Roland soll die WLAN-Version für 119 Euro erscheinen und die 3G-Variante für rund 150 Euro.

Übrigens: Wer chinesisch lesen kann und bereits einen Blick ins Handbuch werfen möchte, kann das hier tun (PDF). Dort wird auch LTE erwähnt, doch das Modell bei Saturn scheint nur 3G zu unterstützen.

Hier mein Review vom Tab3 7 Essential: