Acer Iconia Talk S: Mein erster Eindruck vom Telefon-Tablet

Auf der IFA 2016 in Berlin hat Acer eine Neuauflage des Acer Iconia Talk S vorgestellt. Wie beim Vorgänger kann man auch mit diesem Tablet nicht nur mobil ins Internet, sondern damit auch telefonieren und SMS verschicken. Mit dem Iconia Talk S könnt ihr also ein Smartphone ersetzen, was mit einem 7 Zoll großen Gerät durchaus gut funktioniert.

Zu den weiteren Highlights gehören mit 32GB für ein preiswertes Tablet ungewöhnlich viel Speicherplatz, Android 6.0 Marshmallow und ein DualSIM-Kartenslot.

Preislich ist es mit 179 Euro gut aufgestellt, auch im Vergleich zu anderen günstigen 7 Zoll großen Tablets. Am Stand von Acer auf der IFA konnte ich es mir bereits genauer anschauen, hier sind meine ersten Eindrücke.

Design und Verarbeitung

Das Design des Iconia Talk S ähnelt stark dem größeren Iconia Tab 10 A3-A40, das bereits seit einer Weile in Deutschland erhältlich ist. So ist das Gehäuse komplett in schwarz gehalten und um die Kamera herum gibt es ein goldenes, recht schickes Element. Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff, lässt sich jedoch nicht eindrücken. Es scheint solide Gebaut zu sein, doch hochwertig fühlt es sich nicht an. Das ist bei dem Preis zu erwarten.

Über dem Display sitzt eine Frontkamera, aber auch eine Ohrmuschel – genau, weil man das Tablet auch als Handy nutzen kann. Unter dem Display sitzt das Logo von Acer und auf der Rückseite eine Kamera, die mit 13 Megapixel auflöst. Für ein Tablet ist das eine ungewöhnlich hohe Auflösung, doch eine brauchbare Kamera ist bei einem Smartphone-Ersatz wichtig.

An der rechten Seite befindet sich eine Abdeckung, hinter der sich nicht nur ein MicroSD-Kartenslot versteckt, sondern auch gleich zwei SIM-Kartenleser. Ihr könnt also zwei SIM-Karten gleichzeitig verwenden. Das ist praktisch, wenn ihr einen normalen Mobilfunkvertrag habt und beispielsweise gleichzeitig bei einem anderen Anbieter günstiges Datenvolumen kaufen möchtet.

Über den Kartenslots befinden sich der Einschaltknopf und die Lautstärkeregler. Oben gibt es einen Audioanschluss und einen MicroUSB-Port.

Display und Hardware

Das Display des Iconia Talk S ist 7 Zoll groß und im 16:9 Format gehalten. Dadurch und weil die Rahmen um das Display recht schmal sind, kann man das Tablet noch gut in einer Hand halten. Das IPS-Panel hat eine HD-Auflösung mit 1280 x 720 Pixel, was für ein 7 Zoll großes Gerät in Ordnung ist. Erst recht zu dem Preis.

Im Inneren sitzt ein QuadCore-Prozessor von MediaTek, dessen vier Kerne bei 1,3GHz takten. Auf dem Iconia Talk S konnte ich noch keine Benchmarks laufen lassen, doch in der Regel reicht der Prozessor aus, um auch etwas aufwändigere Spiele mit niedrigen Grafikeinstellungen zu spielen.

Zusätzlich gibt es 2GB Arbeitsspeicher und mit 32GB einen recht großen Flash-Speicher, der per MicroSD-Speicherkarte erweiterbar ist. Es ist schön, dass wir hier so viel Speicher bekommen. Ich habe erst kürzlich andere preiswerte Tablets mit nur 8GB und 16GB Speicher getestet und wenn man viele Apps und Spiele installiert, kommt man da schnell an die Grenzen. Außerdem wird man mit dem Iconia Talk S mehr Fotos und Videos aufnehmen, wenn es tatsächlich als Smartphone-Ersatz eingesetzt wird.

Neben WLAN 802.11a/b/g/n werden Bluetooth 4.0 und GPS unterstützt. Außerdem ist ein 4G LTE Modul integriert, damit ihr nicht nur unterwegs telefonieren und SMS verschicken, sondern auch mobil ins Internet könnt. Der Akku hat eine Kapazität von 3400mAh und soll für eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden sorgen.

Vergleich zum Galaxy Tab A 7.0

Interessant ist ein Vergleich zum von mir getesteten Samsung Galaxy Tab A 7.0. Dieses bietet in Deutschland zwar weder eine Telefon-Funktion, noch LTE, ist mittlerweile mit rund 120 Euro (UVP 169 Euro) aber deutlich günstiger. Das Galaxy Tab A 7.0 fühlt sich deutlich wertiger an und hat auch ein HD-Display, jedoch nur 8GB Speicher und es ist noch Android Lollipop vorinstalliert.

Für einen Aufpreis von rund 60 Euro bekommt ihr mit dem Iconia Talk S also vier Mal mehr Speicher, Marshmallow, LTE und eine Telefon-Funktion oben drauf. Dafür muss man mit einer etwas schwächeren Verarbeitung leben. Die Performance dürfte in etwa die gleiche sein.

Vorläufiges Fazit

Ich mag 7 Zoll große Tablets mit LTE und Telefon-Funktion sehr. So hat man nämlich ein schön großes Display, um unterwegs Videos zu schauen oder Spiele zu spielen, muss dafür aber nicht zwei Geräte mit sich herumschleppen. Klar, das Iconia Talk S kann kein HighEnd-Smartphone oder Tablet ersetzen, aber wer nicht viel Geld ausgeben möchte, bekommt hier ein preiswertes Tablet und Handy in einem Gerät. Dank dem DualSIM-Slot kann man außerdem günstig Datenvolumen bei Discountern oder anderen Anbietern dazu kaufen.

Im Hochsommer ist es mit dem Transport eines 7 Zoll großen Tablets ohne Jacke oder Tasche immer schwer, denn in der vorderen Hosentasche wird es sehr unbequem und aus der hinteren steht es oft hervor. Doch passt das Iconia Talk S in die meisten Jackeninnentaschen.