Update: Nun bestehen keine Zweifel mehr. Nachdem das Galaxy Tab A 10.1 mit S-Pen bereits bei der FCC auftauchte (siehe unten) konnte Roland Quandt nun eine Skizze auftreiben, auf der das Tablet tatsächlich mit Stylus zu sehen ist. Die Skizze ist oben eingebunden.

Samsung wird tatsächlich eine Version des Galaxy Tab A 10.1 mit S-Pen Stylus herausbringen. Bereits vor einigen Wochen hatten wir anhand einer geleakten Produktnummer vermutet, dass die Koreaner wie im letzten Jahr auch eine Version mit Stift herausbringen. Nun hat die US-Kommunikationsaufsicht FCC das Samsung SM-P585/580 getestet – und in den Dokumenten befindet sich eine Skizze des Tablets, auf dem ein Einschub für einen Stylus zu sehen ist.

Wir wissen noch nicht, wann genau Samsung das Galaxy Tab A 10.1 mit S-Pen herausbringen oder wie viel es kosten wird. Vermutlich wird im Vergleich zum normalen Modell ein Aufpreis von rund 50 Euro fällig. Die einfache Version trägt eine unverbindliche Preisempfehlung von 289 Euro – ist mittlerweile aber schon für rund 250 Euro verfügbar (Link zum Angebot).

Abgesehen von dem Stift wird es sicherlich keine großen Änderungen geben. Es ist sicherlich einiges an Software vorinstalliert, die den Stylus nützlicher machen. Dazu werden vermutlich Features der Galaxy Note-Serie gehören, das war auch beim Galaxy Tab A 9.7 mit S-Pen (Test) der Fall.

Die Hardware dürfte sonst identisch sein. Dazu gehört das 10,1 Zoll große IPS-Display mit einer FullHD-Auflösung von 1920 x 1200 Pixel, sowie der Samsung Exynos 7870 SoC. Der Arbeitsspeicher ist bei der normalen Version 2GB groß und der interne Speicher umfasst 16GB. Vermutlich wird es auch von dem Modell mit S-Pen eine Variante mit LTE 4G geben.

In meinem Test hat mir das Galaxy Tab A 10.1 ziemlich gut gefallen. Die Hardware bietet eine gute Leistung, das Display ist schön hochauflösend und es ist bereits Android 6.0 Marshmallow vorinstalliert. Einziger Nachteil sind die Lautsprecher – es sind nämlich beide an nur einer Seite angebracht. Bei einem für Videos gut geeigneten Seitenverhältnis von 16:10 ist das unpraktisch, denn Stereo-Sound kann man so nicht richtig genießen.

Via: TabletMonkeys