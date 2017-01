Anzeige





Nachdem das Lenovo Yoga Tab3 Plus 10 bereits in einer Benchmark-Datenbank geleakt wurde, ist es nun sicher, dass der chinesische Hersteller zur bevorstehenden IFA ein neues Android-Tablet präsentieren wird. So hat Lenovo selbst das Yoga Tab3 Plus 10 in einem kleinen Video auf Twitter angeteasert und gleichzeitig konnten die Kollegen von WinFuture bereits sämtliche Spezifikationen und Pressebilder von dem neuen Tablet auftreiben.

Das Yoga Tab3 Plus 10 hat das gleiche Design wie die Vorgänger dieser Reihe. Auf der Unterseite sitzt eine Art Griff, in dem nicht nur ein Kickstand integriert ist, sondern wie üblich auch ein extra großer Akku. Dieser bietet diesmal eine Kapazität von starken 9300mAh und soll für eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden reichen. Die lange Akkulaufzeit war schon immer eine Highlight der Yoga Tablets.

Beim Gehäuse setzt Lenovo auf einen Mix aus Metall und Kunstleder. Da der Akku im gewölbten Griff steckt, kann der Rest des Tablets bis zu 4,7mm dünn sein. Das Gewicht ist mit 683g nicht gerade gering, ich nehme das für eine lange Akkulaufzeit jedoch gerne in Kauf.

Das 10,1 Zoll große Display bietet eine QHD-Auflösung mit 2560 x 1600 Pixel, das Tablet ist also im 16:10 Format gehalten. Die Auflösung ist höher als bei den meisten Konkurrenten dieser Art, höher als beispielsweise beim Samsung Galaxy Tab S2 (Test).

Im Yoga Tab3 Plus 10 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 650 HexaCore-Prozessor, dessen sechs Kerne bei bis zu 1,8GHz laufen. Dazu gibt es 3GB Arbeitsspeicher und einen 32GB großen internen Flash-Speicher. Die interne Hardware ist also auf dem neusten Stand und kann mit anderen HighEnd-Konkurrenten mithalten.

Zu den weiteren Features gehören zwei Kameras mit einer Auflösung von 13 und 5 Megapixel, sowie ein MicroSD-Kartenslot und ein USB Typ-C-Anschluss. Neben ac-WLAN wird auch Bluetooth 4.0 unterstützt und Lenovo wird scheinbar auch eine LTE-Version des Tablets anbieten. Auf einen integrierten Beamer wird diesmal verzichtet – für die meisten war das beim Vorgänger wohl nur eine Spielerei.

Beim Betriebssystem wird offenbar auf Android 6.0 Marshmallow gesetzt. Die Vorgänger erschienen noch mit Lollipop. Schön ist, dass Lenovo mittlerweile keine allzu stark angepasste Oberfläche verwendet, wie es früher der Fall war. Das freut mich gerade bei meinem Tab3 7 Essential Test.

Natürlich wäre es klasse gewesen, wenn Lenovo das Yoga Tab 3 Plus 10 bereits mit Android 7.0 Nougat ausliefert. Doch ich befürchte, dass wir auf der kommenden IFA nur sehr wenige Tablets mit Nougat sehen werden – wenn überhaupt.

Vermutlich wird Lenovo das Yoga Tab 3 Plus 10 kurz nach der IFA pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt bringen. Soweit wir bisher wissen, beginnt der Preis bei 349 Euro und geht für das LTE-Modell auf 399 Euro hoch.

Hier das Teaser-Video von Lenovo: