Offiziell: Huawei bringt Honor 7 noch in diesem Jahr nach Europa

Noch in diesem Jahr wird das Honor 7 in Europa erscheinen, darunter sicherlich auch Deutschland. Das hat Huawei in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. | Von Andrzej Tokarski am 10. July 2015

Erst kürzlich hat Huawei mit dem Honor 7 ein ziemlich spannendes Smartphone vorgestellt, das bisher nur in China bestellt werden kann. In einer Pressemitteilung hat der große chinesische Hersteller nun bekannt gegeben, dass das Honor 7 auch nach Europa kommen wird. Wann genau es soweit sein wird, ist jedoch unbekannt – es ist nur von „diesem Jahr" die Rede. In der Vergangenheit hat es immer einige Monate gedauert, bis Huawei die Honor Geräte auf den europäischen Markt gebracht hat. Da das Interesse in China groß ist, könnte es auch diesmal eine Weile dauern. Möglicherweise ist es erst im Herbst zum Weihnachtsgeschäft soweit. Ein Grund dafür könnten die viele Vorbestellungen in China sein. Erst letzte Woche fand der Launch in China statt und innerhalb dieser Zeit gingen insgesamt satte 9 Millionen Bestellungen für das Honor 7 ein. Klar, der chinesische Markt ist riesig, doch ist das eine ziemlich stolze Zahl. So viele Exemplare müssen erstmal produziert und ausgeliefert werden. Das Honor 7 zeichnet sich durch eine Reihe spannender Features aus. Dazu zählt vor allem der gegenüber dem Huawei Ascend Mate 7 verbessertem Fingerabdruckleser, aber auch die 20 Megapixel starke Kamera. Erfreulich ist außerdem, dass diesmal das komplette Gehäuse aus Metall gefertigt ist. Auch die restlichen Spezifikationen lesen sich ziemlich gut. So gibt es ein 5,2 Zoll großes FullHD-Display, einen 935 Kitin OctaCore-Prozessor und 3GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher kann 16GB bis 64GB groß sein, es gibt aber auch einen MicroSD-Kartenslot. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf. Das alles klingt für ein rund 300 Euro teures Smartphone ziemlich gut.