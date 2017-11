Samsung Galaxy Note 4: Erster Shop verrät Spezifikationen und Preis

Anzeige





In letzter Zeit häufen sich die Infos rund um das Samsung Galaxy Note 4, das bereits in ein paar Wochen am 3. September in Berlin vorgestellt wird. Nun ist das Smartphone bei einem Händler in Indonesien aufgetaucht. Dieser listet sämtliche Spezifikationen, sowie einen Preis.

Laut dem Shop kostet das Galaxy Note 4 umgerechnet rund 610 Euro. In Deutschland dürfte die unverbindliche Preisempfehlung wie beim Vorgänger bei 699 Euro liegen und dann recht schnell fallen – typisch Samsung eben. Deutlich interessanter als der Preis sind auch die Spezifikationen, die der Händler komplett listet.

Wie erwartet soll das Super AMOLED-Display 5,7 Zoll groß sein und eine Auflösung von 2560×1440 Pixel besitzen. Darunter steckt je nach Version ein Qualcomm Snapdragon 805 SoC mit 2,5GHz, oder aber Samsungs eigener Exynos 5433 OctaCore Chip. In Deutschland dürfte nur die Variante mit dem Prozessor von Qualcomm erscheinen.

Besonders interessant ist, dass im Galaxy Note 4 laut dem Händler ganze 4GB Arbeitsspeicher stecken. Schon immer hatte die Note-Serie deutlich mehr RAM als andere Smartphones, so war es das erste mit 3GB, weshalb nun 4GB durchaus realistisch klingen. Der interne Speicher umfasst je nach Version 16GB, 32GB oder 64GB und es gibt wieder einen microSD-Kartenslot.

Erfreulich sind auch die Informationen zur Kamera. Diese soll wie erwartet eine Auflösung von 16 Megapixel besitzen. Dazu kommt offenbar ein optischer Bildstabilisator, dank dem es vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen einfacher sein sollte keine verwackelten Fotos zu produzieren.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die Informationen des indonesischen Shops stimmen können. Wir erfahren oft Infos von irgendwelchen für uns unbekannten Händlern – in vielen Fällen stimmen sie, manchmal aber auch nicht. Die Spezifikationen klingen logisch, doch genau wissen wir es erst am 3. September.

Via: PhoneArena